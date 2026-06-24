Неизвестные обстреляли два автобуса в Екатеринбурге, один человек пострадал
15:12 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные обстреляли два автобуса в Екатеринбурге, один человек пострадал, информацию о происшествии подтвердили ТАСС в УМВД России по Екатеринбургу.
«Информация о происшествии поступила в отдел полиции № 12. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о том, действительно ли автобусы были обстреляны.
Информацию об инциденте также подтвердили в администрации Екатеринбурга.
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