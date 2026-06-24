МОК принял правки о политической нейтральности в Олимпийскую хартию

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) принял правки в Олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения.

Данный вопрос рассматривался на сессии МОК. Согласно правкам, олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность. В правках также закреплено, что роль МОК заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.

Сессия МОК проходит 24–25 июня в Лозанне.