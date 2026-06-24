Рубио сообщил о дате новой встречи технической группы США и Ирана в Швейцарии
20:02 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Техническая группа по реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами вновь соберется 30 июня. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Техническая группа вновь соберется, насколько я помню, 29-го или 30-го. Они разбились на рабочие группы, занимающиеся различными вопросами. Если не ошибаюсь, то они возвращаются в Швейцарию», — сказал шеф американской дипломатии, беседуя с журналистами в Кувейте.
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