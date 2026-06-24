Макрон считает, что позиции Европы и США по Украине снова сблизились

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что Европа и США сблизили позиции по украинскому конфликту.

«Сейчас мы переживаем момент нового сближения европейцев и американцев», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) в Берлине.