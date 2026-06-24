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НОВОСТИ

Макрон считает, что позиции Европы и США по Украине снова сблизились

20:45 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что Европа и США сблизили позиции по украинскому конфликту.

«Сейчас мы переживаем момент нового сближения европейцев и американцев», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров E5 (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) в Берлине.

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