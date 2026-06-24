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НОВОСТИ

Два премьер-министра предложили создать банк НАТО

22:10 24.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры Канады и Люксембурга Марк Карни и Люк Фриден предложили создать банк НАТО для финансирования оборонных расходов и перевооружения стран — членов альянса.

«Союзники по НАТО значительно продвинулись в укреплении своих военных возможностей. Но этого недостаточно. Для надежного сдерживания требуется больше — оно должно опираться на финансовую и экономическую мощь. Наша способность мобилизовать капитал должна быть столь же надежной, как и наши вооруженные силы. Ответом является <…> создание Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB)», — написали политики в совместной статье, опубликованной в газете Financial Times.

Они пояснили, что необходимость подобного учреждения очевидна с учетом необходимости повышения финансирования НАТО на дополнительные 850 млрд евро исключительно за счет Европы и Канады и существующих ограничений для обычных банков на кредитование проектов, связанных с системами вооружений, боеприпасами, летальными видами вооружений.

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