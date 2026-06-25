За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 269 украинских БПЛА
09:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи над регионами РФ и акваторией Черного моря 269 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи в период с 20:00 мск 24 июня текущего года до 7:00 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказали там.
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