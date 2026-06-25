32 человека погибли при землетрясении в Венесуэле — Reuters
09:05 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного президента республики Делси Родригес.
Родригес, слова которой приводит агентство, уточнила, что в штате Ла-Гуайра обрушились десятки зданий. Она назвала произошедшее трагедией.
Землетрясение в Венесуэле произошло в среду вечером: с интервалом в 40 секунд было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.
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