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Рост ВВП РФ в 2026 г. составит 1%, в 2027 г. ожидается ускорение до 1,5% — ЕАБР

10:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евразийский банк развития (ЕАБР) понизил прогноз роста ВВП России на 2026 год с 1,4% до 1%, в 2027 году экономика страны вырастет на 1,5%, следует из макропрогноза, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно прогнозу аналитиков банка развития, ключевая ставка Банка России к концу 2026 года составит 12%, на конец 2027 года ее значение может опуститься до около 10%.

Также прогнозируется замедление инфляции в РФ до 5,3% на конец текущего года. Курс национальной валюты в среднем за 2026 год составит 76 рублей за доллар.

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