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НОВОСТИ

Дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет рекордных 2,04 трлн гривен

10:05 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета Украины в 2027 году увеличится до рекордного показателя 2,04 трлн гривен ($45,49 млрд), превысив ожидаемый в 2026 году уровень 1,9 трлн гривен ($42,37 млрд). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Расходы Украины также достигнут рекордного уровня 5,04 трлн гривен ($112,39 млрд) по сравнению с ожидаемыми в этом году 4,8 трлн гривен ($106,3 млрд).

Для покрытия бюджетной дыры Украина рассчитывает на внешнюю помощь в размере $47,6 млрд в 2027 году.

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