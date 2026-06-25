Дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет рекордных 2,04 трлн гривен
10:05 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит бюджета Украины в 2027 году увеличится до рекордного показателя 2,04 трлн гривен ($45,49 млрд), превысив ожидаемый в 2026 году уровень 1,9 трлн гривен ($42,37 млрд). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины, с которыми ознакомился ТАСС.
Расходы Украины также достигнут рекордного уровня 5,04 трлн гривен ($112,39 млрд) по сравнению с ожидаемыми в этом году 4,8 трлн гривен ($106,3 млрд).
Для покрытия бюджетной дыры Украина рассчитывает на внешнюю помощь в размере $47,6 млрд в 2027 году.
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