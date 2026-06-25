Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $73 за баррель впервые с 27 февраля 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:01 мск, стоимость Brent снижалась на 1,02%, до $72,99 за баррель.

К 04:21 мск Brent замедлила снижение до $72,89 за баррель (-1,15%).