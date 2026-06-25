Австралийская разведка сообщила о попытке иностранных спецслужб получить секреты AUKUS
10:32 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) предотвратила попытку иностранной разведки получить секретную информацию о реализации оборонного партнерства AUKUS. Об этом сообщил генеральный директор ASIO Майк Берджесс, выступая с ежегодным докладом о ключевых угрозах национальной безопасности.
По его словам, сотрудник иностранной разведки, выдававший себя за представителя консалтинговой компании, через одну из профессиональных сетевых платформ установил контакт с австралийцем, имеющим допуск к секретной информации. Сначала он за вознаграждение заказал два аналитических доклада об отношениях Австралии с островными государствами Тихого океана, а затем предложил предоставить конфиденциальные сведения о реализации партнерства AUKUS. «Иностранную разведку интересовали данные о ходе реализации первого компонента AUKUS (приобретение и строительство атомных подлодок — прим. ТАСС), разработке перспективных военных технологий в рамках второго компонента соглашения, объемах финансирования программы, стратегических планах Австралии, отношениях между участниками партнерства и отношении австралийского общества к проекту», — пояснил Берджесс.
Однако, как отметил глава ASIO, австралийский специалист заподозрил попытку вербовки и сообщил об этом спецслужбе. В ходе расследования он добровольно передал ASIO полученные ранее денежные средства, а специалисты службы использовали его телефон для контакта с иностранным разведчиком. «Сотрудница иностранной разведки была явно не готова к тому, что разговаривает с представителями ASIO, после чего мы потребовали прекратить попытки вербовки австралийских граждан», — сказал Берджесс. По его словам, после разговора сотрудник иностранной разведки прервал соединение.
Глава ASIO не назвал страну, разведслужба которой пыталась получить сведения о программе AUKUS. Вместе с тем он предупредил, что иностранные разведки все активнее используют профессиональные социальные сети для поиска потенциальных источников, а по мере реализации проекта AUKUS число подобных попыток, по оценке ASIO, будет только расти.
Ежегодный доклад с оценкой текущих угроз национальной безопасности (Annual Threat Assessment) является основным публичным документом Австралийской службы безопасности и разведки, в котором ASIO представляет свою оценку ключевых угроз безопасности Австралии, включая деятельность иностранных разведок, терроризм, киберугрозы и вмешательство иностранных государств во внутренние дела страны.
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