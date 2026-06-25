Собянин: Финал чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Москве

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Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в Москве в конце октября. По словам мэра столицы Сергея Собянна, он состоится в начале ноября 2026 года в выставочном комплексе «Тимирязев центр» по адресу Верхняя аллея, дом 6, строение 1. Планируется, что на соревнования соберутся около 1000 победителей региональных отборочных этапов со всей России, а также из дружественных стран. Как сообщил глава города, в программе состязаний — 50 компетенций в сферах промышленности, строительства, IT, экономики и управления, медицины, образования, культуры, декоративно-прикладного искусства, общественного питания и услуг.

«Уже 12 лет «Абилимпикс» помогает людям с особенностями здоровья показывать свои профессиональные навыки, знакомиться с ведущими работодателями и начинать карьеру», — отметил градоначальник.

Соревнования чемпионата «Абилимпикс» проводятся среди школьников в возрасте от 14 лет, студентов и взрослых специалистов и становятся крупной площадкой для обсуждения вопросов профессионального обучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также местом апробации новых инклюзивных практик и профессиональной ориентации.

Как отмечают организаторы, за 12 лет движения «Абилимпикс» в России участниками чемпионатов стали более 180 тыс. человек. Более 93% из них работают на предприятиях-партнерах. В 2025 году на работу в столичные компании вышли около 700 участников «Абилимпикса», которые сейчас трудятся ювелирами, сварщиками, автомеханиками, программистами, дизайнерами, учителями, массажистами, поварами, мебельщиками.

В движении «Абилимпикс» участвуют примерно 9000 москвичей. Участники от Москвы определяются по итогам городского чемпионата, который проводится накануне общероссийского первенства. В 2026 году отборочный этап состоялся в мае на 20 городских площадках. Заявки подали свыше 1500 человек, в финал вышли около 900 специалистов.