ВС РФ в Константиновке зафиксировали польских наемников и женщин-штурмовиков ВСУ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в ходе боев по освобождению Константиновки в Донецкой Народной Республике фиксируют присутствие в составе украинских подразделений польских наемников и женщин-штурмовиков. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Юса.

«Сейчас на данном участке попадались поляки, то есть ребята передают, слышат голоса польские, польские разговоры. Девушки [в украинских подразделениях], заходят девушки, по два-три человека. Достаточно крепкие, то есть не боятся ничего, да, девушки — именно [украинские] штурмовики», — сказал он.