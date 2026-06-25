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ВС РФ в Константиновке зафиксировали польских наемников и женщин-штурмовиков ВСУ

11:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в ходе боев по освобождению Константиновки в Донецкой Народной Республике фиксируют присутствие в составе украинских подразделений польских наемников и женщин-штурмовиков. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Юса.

«Сейчас на данном участке попадались поляки, то есть ребята передают, слышат голоса польские, польские разговоры. Девушки [в украинских подразделениях], заходят девушки, по два-три человека. Достаточно крепкие, то есть не боятся ничего, да, девушки — именно [украинские] штурмовики», — сказал он.

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