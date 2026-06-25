Стоимость страхования судов в Ормузском проливе снизилась более чем вдвое — FT

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, за последние шесть дней снизилась более чем вдвое на фоне сохранения режима прекращения огня между США и Ираном. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, страховые премии за военные риски для судов сократились примерно с 5% до 2% от стоимости судна с учетом скидок. Для крупных танкеров это означает снижение расходов на сотни тысяч долларов США. Как отмечает FT, тарифы начали снижаться после подписания на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, предусматривающего немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах. В предыдущие месяцы стоимость страхования резко выросла из-за угрозы атак на суда в Ормузском проливе и для некоторых крупнейших танкеров достигала миллионов долларов в неделю.

Вместе с тем собеседники FT отмечают, что страховщики и судовладельцы сохраняют осторожность. Стоимость страхования грузов от военных рисков пока остается практически неизменной, а в отдельных районах маршрутов через Ормузский пролив продолжают поступать сообщения о возможном наличии морских мин.