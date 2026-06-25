Стоимость страхования судов в Ормузском проливе снизилась более чем вдвое — FT
11:05 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, за последние шесть дней снизилась более чем вдвое на фоне сохранения режима прекращения огня между США и Ираном. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По данным издания, страховые премии за военные риски для судов сократились примерно с 5% до 2% от стоимости судна с учетом скидок. Для крупных танкеров это означает снижение расходов на сотни тысяч долларов США. Как отмечает FT, тарифы начали снижаться после подписания на прошлой неделе меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, предусматривающего немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах. В предыдущие месяцы стоимость страхования резко выросла из-за угрозы атак на суда в Ормузском проливе и для некоторых крупнейших танкеров достигала миллионов долларов в неделю.
Вместе с тем собеседники FT отмечают, что страховщики и судовладельцы сохраняют осторожность. Стоимость страхования грузов от военных рисков пока остается практически неизменной, а в отдельных районах маршрутов через Ормузский пролив продолжают поступать сообщения о возможном наличии морских мин.
НОВОСТИ
- 11:20 25.06.2026
- ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда
- 11:00 25.06.2026
- ВС РФ в Константиновке зафиксировали польских наемников и женщин-штурмовиков ВСУ
- 10:32 25.06.2026
- Австралийская разведка сообщила о попытке иностранных спецслужб получить секреты AUKUS
- 10:20 25.06.2026
- Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель
- 10:11 25.06.2026
- Собянин: Финал чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Москве
- 10:05 25.06.2026
- Дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет рекордных 2,04 трлн гривен
- 10:00 25.06.2026
- Рост ВВП РФ в 2026 г. составит 1%, в 2027 г. ожидается ускорение до 1,5% — ЕАБР
- 09:32 25.06.2026
- Диас-Канель обвинил США в ведении беспощадной войны против Кубы
- 09:20 25.06.2026
- Трамп заявил, что не будет первым мировым лидером, посещающим нового премьера Британии
- 09:05 25.06.2026
- 32 человека погибли при землетрясении в Венесуэле — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать