ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов ДНР по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, житель Мариуполя через Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его указанию изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. «Для совершения подрыва по указанию куратора злоумышленник прибыл к зданию суда, где был задержан сотрудниками ФСБ России», — сообщили в ЦОС.