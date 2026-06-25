0
0
46
НОВОСТИ

ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда

11:20 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов ДНР по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, житель Мариуполя через Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его указанию изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. «Для совершения подрыва по указанию куратора злоумышленник прибыл к зданию суда, где был задержан сотрудниками ФСБ России», — сообщили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19412
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19823
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
19186
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
19395
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19806
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
19519
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
22297
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
22448
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
22282
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
22057

Возврат к списку