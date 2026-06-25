РФ в январе — мае увеличила экспорт мяса и пищевых субпродуктов в Китай более чем на треть
11:32 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в январе — мае 2026 года увеличила экспорт мяса и пищевых субпродуктов свинины и говядины в Китай на 36% в физическом и на 26% в стоимостном выражении, до более 53 тыс. тонн на сумму около $156 млн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».
«Согласно оценкам экспертов, в январе — мае 2026 года Россия поставила в Китай более 53 тыс. тонн мяса и пищевых субпродуктов свинины и говядины на сумму около 156 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт вырос на 36% в весе и на 26% в деньгах», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в том числе мяса и пищевых субпродуктов свиней было поставлено 46,5 тыс. тонн на сумму более $101 млн, мяса КРС и пищевых субпродуктов — 6,7 тыс. тонн на сумму более $54 млн. «При этом есть направление для расширения поставок — это готовая мясная продукция: за 5 месяцев 2026 года российский экспорт этой продукции составил 1,5 тонны на $12 тыс.», — добавляется в сообщении.
Всего за 2025 год Россия поставила в Китай более 76 тыс. тонн свинины на $191 млн и свыше 23 тыс. тонн говядины на сумму более $122 млн.
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