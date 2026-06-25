На Солнце 25–26 июня ожидаются вспышки класса Х
12:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вспышки самого высокого класса — Х — ожидаются на Солнце 25–26 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«Вспышечная солнечная активность от умеренной до высокой [25 и 26 июня], ожидаются вспышки класса Х», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
НОВОСТИ
- 13:00 25.06.2026
- США хотят сделки с Ираном, но не любой ценой — Рубио
- 12:40 25.06.2026
- Собянин: В Москве открыт прием заявок на хакатон «Лидеры цифровой трансформации»
- 12:32 25.06.2026
- Пашинян считает, что в отношениях Армении и ЕАЭС не произошло ничего непоправимого
- 12:20 25.06.2026
- Почти две трети поляков против возможного вступления Украины в ЕС — опрос
- 12:05 25.06.2026
- США должны немедленно прекратить блокаду Кубы — МИД КНР
- 11:32 25.06.2026
- РФ в январе — мае увеличила экспорт мяса и пищевых субпродуктов в Китай более чем на треть
- 11:20 25.06.2026
- ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании суда
- 11:05 25.06.2026
- Стоимость страхования судов в Ормузском проливе снизилась более чем вдвое — FT
- 11:00 25.06.2026
- ВС РФ в Константиновке зафиксировали польских наемников и женщин-штурмовиков ВСУ
- 10:32 25.06.2026
- Австралийская разведка сообщила о попытке иностранных спецслужб получить секреты AUKUS
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать