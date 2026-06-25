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США должны немедленно прекратить блокаду Кубы — МИД КНР

12:05 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны немедленно прекратить блокаду Кубы, односторонние санкции и любые формы принуждения и давления на Гавану. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя новые американские ограничения против кубинских структур.

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы, и призывает США немедленно прекратить блокаду Кубы и любые формы принуждения и давления», — сказал дипломат.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин твердо поддерживает Кубу в поиске социалистического пути развития, соответствующего национальным условиям страны. Китай также поддерживает Гавану в защите государственного суверенитета и безопасности, добавил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вашингтонская администрация внесла в санкционные списки пять кубинских компаний.

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