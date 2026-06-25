Почти две трети поляков против возможного вступления Украины в ЕС — опрос
12:20 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти две трети польских граждан выступают против возможного вступления Украины в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу радиостанции Radio Zet.
По этим данным, против членства Украины в ЕС выступают 59,7% опрошенных, причем «категорически» не хотят этого 32,3%.
За вступление Украины в Евросоюз высказались 35,3% респондентов, но только 8,4% из них уверены, что это «крайне необходимо».
Еще 5% участников опроса признались, что у них нет своего мнения на этот счет.
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