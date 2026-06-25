0
0
169
НОВОСТИ

США хотят сделки с Ираном, но не любой ценой — Рубио

13:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты настроены заключить сделку с Ираном, но не будут делать это любой ценой. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Хотя мы хотим заключить сделку, мы не хотим, чтобы это была сделка любой ценой. Мы хотим хорошую, реальную, проверенную сделку, сделку, которая соблюдается. И важно, чтобы любые соглашения, достигнутые во время переговорного процесса или после него, соблюдались», — сказал он на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива в Бахрейне.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 25.06.2026
Минюст предлагает сделать обязательным прекращение уголовных дел при примирении сторон
0
71
13:55 25.06.2026
Сергей Собянин: Новый путепровод соединит Коммунарку и Южное Бутово
0
104
13:32 25.06.2026
Германии нужен канцлер, который выполняет свою работу, а не оправдывается — Вагенкнехт
0
144
13:12 25.06.2026
В Анапе 12-летний ребенок нанес удар ножом сверстнику при конфликте возле детской площадки
0
178
12:40 25.06.2026
Собянин: В Москве открыт прием заявок на хакатон «Лидеры цифровой трансформации»
0
196
12:32 25.06.2026
Пашинян считает, что в отношениях Армении и ЕАЭС не произошло ничего непоправимого
0
240
12:20 25.06.2026
Почти две трети поляков против возможного вступления Украины в ЕС — опрос
0
253
12:05 25.06.2026
США должны немедленно прекратить блокаду Кубы — МИД КНР
0
280
12:00 25.06.2026
На Солнце 25–26 июня ожидаются вспышки класса Х
0
280
11:32 25.06.2026
РФ в январе — мае увеличила экспорт мяса и пищевых субпродуктов в Китай более чем на треть
0
296

Возврат к списку