США хотят сделки с Ираном, но не любой ценой — Рубио
13:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты настроены заключить сделку с Ираном, но не будут делать это любой ценой. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Хотя мы хотим заключить сделку, мы не хотим, чтобы это была сделка любой ценой. Мы хотим хорошую, реальную, проверенную сделку, сделку, которая соблюдается. И важно, чтобы любые соглашения, достигнутые во время переговорного процесса или после него, соблюдались», — сказал он на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива в Бахрейне.
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