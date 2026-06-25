В Анапе 12-летний ребенок нанес удар ножом сверстнику при конфликте возле детской площадки

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт возле детской площадки произошел в Анапе между двумя 12-летними детьми, один из которых нанес второму удар ножом, угрозы жизни пострадавшего нет, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Предварительно установлено, что днем вблизи детской площадки произошел конфликт между 12-летними мальчиками, в результате которого один из них нанес удар предметом, схожим с ножом. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет″, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции 20 июня, после инцидента нанесший удар ребенок сбежал с места происшествия.