В Анапе 12-летний ребенок нанес удар ножом сверстнику при конфликте возле детской площадки
13:12 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт возле детской площадки произошел в Анапе между двумя 12-летними детьми, один из которых нанес второму удар ножом, угрозы жизни пострадавшего нет, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Предварительно установлено, что днем вблизи детской площадки произошел конфликт между 12-летними мальчиками, в результате которого один из них нанес удар предметом, схожим с ножом. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет″, — говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции 20 июня, после инцидента нанесший удар ребенок сбежал с места происшествия.
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