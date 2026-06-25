Германии нужен канцлер, который выполняет свою работу, а не оправдывается — Вагенкнехт

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основательница партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца и заявила, что стране нужен глава правительства, «который делает свою работу», а не ищет отговорки.

«Фридрих Мерц не гнушается никакими отговорками, лишь бы объяснить, почему в Германии ничего не продвигается вперед. Хватит это терпеть! Германии нужен не тот канцлер, который постоянно оправдывается, а тот, кто выполняет свою работу — или уступает место тому, кто на это способен», — написала Вагенкнехт в соцсети X.

Ранее газета Bild сообщила, что в руководящих кругах Христианско-демократического союза (ХДС) уже обсуждается сценарий замены Мерца другим политиком на посту канцлера Германии. Возглавляемый им ХДС значительно уступает «Альтернативе для Германии» в рейтинге популярности политических партий ФРГ.

Со своей стороны, партия АдГ заявила, что Мерц должен последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера и уйти в отставку.