Собянин: В Москве открыт прием заявок на хакатон «Лидеры цифровой трансформации»

12:40

В Москве стартовал прием заявок на участие в восьмом конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». По словам мэра столицы Сергея Собянина, в этом сезоне конкурс будет самым масштабным международным хакатоном, проходящим в России. Его участникам предстоит разработать новые продукты и сервисы по запросу столичных органов исполнительной власти, российских IT-компаний и корпораций. «В этом году предстоит решить 20 задач в области искусственного интеллекта, автоматизации городских процессов, беспилотных технологий, цифрового моделирования, анализа больших данных и интеллектуальных систем поддержки принятия решений», — сообщил градоначальник. По его информации, участвовать в событии смогут команды специалистов из любой точки мира. В команде может быть 2-5 человек старше 16 лет, зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на сайте «Лидеры цифровой трансформации» до 14 сентября. На сайте размещены задачи, на которые могут ориентироваться потенциальные участники конкурса.

Например, Москва предлагает им создать сервис для автоматического проектирования озеленения мегаполиса с учетом расположения подземных коммуникаций и городской среды, разработать платформу подбора роботизированных решений с расчетом экономического эффекта и визуализацией работы роботов на объекте, придумать систему обнаружения посторонних объектов для беспилотных поездов в тоннеле метро по данным 3D-лидара, предложить автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы, создать ИИ-сервис отслеживания и анализа изменений между стадиями проектирования, а также контроля исполнительной документации и другое.

Есть задачи и от столичного бизнеса, например, создать сервис для автоматизированного сбора и анализа зарождающихся трендов в научно-технологических отраслях, разработать систему контроля и обработки статистических данных по обучению студентов вузов и школ по IT-направлениям, разработать сканер российских вин с описанием на одной из онлайн-платформ.

Как отметил мэр Москвы, победители хакатона получат награды - по миллиону рублей и смогут внедрить свои разработки в жизнь. Команды, занявшие второе и третье места, получат по 600 тыс. и 400 тыс. руб. соответственно.