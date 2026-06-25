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НОВОСТИ

Минюст предлагает сделать обязательным прекращение уголовных дел при примирении сторон

14:12 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции России предлагает ввести в практику обязательное прекращение некоторых категорий уголовных дел в случае примирения сторон. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.

«Необходимо расширять практику освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением. Для этого предлагается ввести императивную обязанность прекращения уголовного преследования в связи с примирением подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего по некоторым категориям уголовных дел», — сказал он на сессии «Гуманизация и систематизация уголовного закона как основа правовой стабильности: перспективы vs реальность». Федоров отметил, что предлагаемое регулирование направлено на стимулирование активных действий правонарушителей по заглаживанию причиненного их деянием вреда потерпевшим.

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