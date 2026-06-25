РФ юридически отреагирует в случае продажи нефти с захваченного Британией танкера — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия изучит варианты юридической реакции на планы Великобритании продать более 100 тыс. тонн нефти с захваченного в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos, шедшего из Усть-Луги. И, если судебные перспективы имеются, они будут максимально задействованы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И, если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы, — как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнений», — указал представитель Кремля.