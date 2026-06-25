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НОВОСТИ

Сергей Собянин: Новый путепровод соединит Коммунарку и Южное Бутово

13:55 25.06.2026

В Москве стартовало строительство нового путепровода через трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. По словам мэра столицы Сергея Собянина, новый объект позволит обеспечить жителей Коммунарки и Южного Бутова современной транспортной инфраструктурой.

«Путепровод соединит Проектируемый проезд № 816 с улицей Поляны», — уточнил глава города. По его словам, строительство путепровода станет частью масштабного проекта развития улично-дорожной сети в районе четвертого участка трассы. Путепровод будет четырехполосным, на нем запланирован съезд на магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в сторону Калужского шоссе. Во время строительства движение по трассе организуют по временной схеме, объект будет закончен в 2027 году.

Отметим, что ранее глава города сообщил о планах достроить в нынешнем году дорогу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Это важная трасса, которая связывает пять вылетных магистралей — Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она будет ключевой частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского административных округов, а также дублером юго-западной и южной частей Московской кольцевой автодороги. Как сообщил градоначальник, в районе Варшавского шоссе трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе состыкуется с Московским скоростным диаметром. Сейчас связка между двумя крупнейшими городскими магистралями находится в завершающей стадии строительства. Планируется в районе Варшавского шоссе соединить трассу с Московским скоростным диаметром. Работы планируется завершить в 2026 году. Как отмечают городские власти, протяженность трассы по прямому ходу с учетом Внуковского шоссе составит 26,6 км, а длина новых дорог с учетом развязок — более 95 км. Сейчас в эксплуатацию введены участки протяженностью около 18 км по прямой от Боровского шоссе до улицы Поляны. Всего были построены более 70 км дорог.

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