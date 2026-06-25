Иран не будет обсуждать с США вопрос своих союзников — высокопоставленный источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран не собирается обсуждать с Вашингтоном вопрос об иранских союзниках в регионе. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник.

«Иран ясно дал понять, что не будет вести переговоры по поводу своих региональных союзников», — сказал собеседник агентства.