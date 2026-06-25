Иран не будет обсуждать с США вопрос своих союзников — высокопоставленный источник
15:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран не собирается обсуждать с Вашингтоном вопрос об иранских союзниках в регионе. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный иранский источник.
«Иран ясно дал понять, что не будет вести переговоры по поводу своих региональных союзников», — сказал собеседник агентства.
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