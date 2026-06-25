Макрон утверждает, что Франция задержала шедший из РФ танкер

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с утверждением, что военно-морские силы (ВМС) республики задержали близ Сицилии танкер Deliver, якобы относящийся к так называемому теневому флоту РФ.

«ВМС во вторник перехватили танкер Deliver, когда он проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права», — написал Макрон на своей странице в соцсети X.