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НОВОСТИ

Макрон утверждает, что Франция задержала шедший из РФ танкер

15:12 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с утверждением, что военно-морские силы (ВМС) республики задержали близ Сицилии танкер Deliver, якобы относящийся к так называемому теневому флоту РФ.

«ВМС во вторник перехватили танкер Deliver, когда он проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права», — написал Макрон на своей странице в соцсети X.

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