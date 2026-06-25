Белоруссия ощущает откровенную попытку втянуть ее в войну — министр обороны

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка у границ Белоруссии носит эскалационный характер, страну пытаются втянуть в конфликт на Украине. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

«Обстановка у наших границ крайне нестабильная и носит эскалационный характер, — приводит его слова пресс-служба министерства. — По ту сторону наших рубежей усиливаются группировки войск НАТО, совершенствуется инфраструктура, наращиваются военные бюджеты соседних государств, звучат громкие милитаристские заявления политиков. Предпринимаются усилия к затягиванию горячего конфликта, развязанного Западом на Украине, и даже к его расширению. Сегодня мы в полной мере ощущаем откровенную попытку втянуть Беларусь в войну».