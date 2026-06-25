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ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО почти 1,6 тыс. военных — МО РФ

16:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 585 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили свыше 290 военнослужащих, «Запад» — более 220, «Южная» — более 210, «Центр» — свыше 320, «Восток» — до 495, «Днепр» — до 50 военнослужащих.

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