Мерц считает, что пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
16:12 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что пришло время для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Выступая на открытии конференции по Украине в Гданьске, он сказал, что после саммита Группы семи (G7) в Эвиане «появилось новое чувство трансатлантического единства». «Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам», — заявил Мерц. Такой сигнал, как утверждал канцлер Германии, направляется России.
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