Мерц считает, что пришло время для переговоров по урегулированию на Украине

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что пришло время для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Выступая на открытии конференции по Украине в Гданьске, он сказал, что после саммита Группы семи (G7) в Эвиане «появилось новое чувство трансатлантического единства». «Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам», — заявил Мерц. Такой сигнал, как утверждал канцлер Германии, направляется России.