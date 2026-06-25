Лидер польской оппозиции Качиньский вернет на Украину орден Ярослава Мудрого

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер ведущей партии польской оппозиции «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил об отказе от украинского ордена Ярослава Мудрого.

«Я тоже сдам орден, ведь у меня есть довольно высокого ранга [украинский] орден — орден Ярослава Мудрого. Только не I степени, поскольку я не президент. У меня II степени», — сообщил Качиньский на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях ПиС. «Это станет выражением моего отношения не столько к украинцам, сколько к украинским элитам. Это также акт лояльности по отношению к нашему президенту», — добавил он.

Ранее вице-спикер польского Сената (верхней палаты парламента) Михал Каминьский принял решение вернуть Украине две награды в знак протеста против прославления УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) украинскими властями.