Лидер польской оппозиции Качиньский вернет на Украину орден Ярослава Мудрого
16:32 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер ведущей партии польской оппозиции «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил об отказе от украинского ордена Ярослава Мудрого.
«Я тоже сдам орден, ведь у меня есть довольно высокого ранга [украинский] орден — орден Ярослава Мудрого. Только не I степени, поскольку я не президент. У меня II степени», — сообщил Качиньский на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях ПиС. «Это станет выражением моего отношения не столько к украинцам, сколько к украинским элитам. Это также акт лояльности по отношению к нашему президенту», — добавил он.
Ранее вице-спикер польского Сената (верхней палаты парламента) Михал Каминьский принял решение вернуть Украине две награды в знак протеста против прославления УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) украинскими властями.
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