Рубио считает, что окончательных договоренностей в Анкоридже не было

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине.

«Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения. Если бы [в Анкоридже] было [достигнуто] соглашение, у нас бы завершилась война», — заявил шеф американской дипломатии в беседе с журналистами в столице Бахрейна Манаме, где находится с визитом.

«Я имею в виду, Россия хочет в числе некоторого прочего, чтобы весь Донецк (судя по всему, имелся в виду Донбасс — прим. ТАСС) был передан ей», — утверждал при этом Рубио.