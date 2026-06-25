Рубио считает, что окончательных договоренностей в Анкоридже не было
17:00 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине.
«Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Но на Аляске не было соглашения. Если бы [в Анкоридже] было [достигнуто] соглашение, у нас бы завершилась война», — заявил шеф американской дипломатии в беседе с журналистами в столице Бахрейна Манаме, где находится с визитом.
«Я имею в виду, Россия хочет в числе некоторого прочего, чтобы весь Донецк (судя по всему, имелся в виду Донбасс — прим. ТАСС) был передан ей», — утверждал при этом Рубио.
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