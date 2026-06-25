Дагестан и Чечня получат 2,5 млрд руб. на восстановление от наводнений — Мишустин
17:12 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ направит Дагестану и Чечне 2,5 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнений. Об этом заявил на заседании кабмина его председатель Михаил Мишустин.
Премьер напомнил, что весной этого года сильнейшие осадки вызвали паводки, камнепады, сходы сели в целом ряде районов Северного Кавказа, потоками были повреждены тысячи домов, десятки мостов, дорог, коммунальные электрические сети.
По его словам, правительство по поручению президента РФ продолжает оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку и помощь. «Сегодня мы дополнительно направим из бюджета 2,5 миллиарда рублей на комплекс неотложных мероприятий в Дагестане, в Чеченской Республике. Средства пойдут на расчистку рек и возведение дамб общей протяженностью 35 км», — отметил Мишустин.
Глава кабмина уточнил, что ранее уже было выделено финансирование на первоочередные нужды жителей Кавказа, восстановление школ, детских садиков. При этом укрепление берегов важно начать уже сейчас, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия природных явлений в будущем, подчеркнул премьер.
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