Из Минска стартовали экипажи западного маршрута проекта «Города-герои – города Героев»

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В Минске стартовали экипажи западного маршрута марафона патриотического проекта «Города-герои – города Героев» стартовали из Минска. По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова дали старт марафону по территории Белоруссии. «Все автомобили находятся в исправном состоянии, все члены экипажей чувствуют себя прекрасно. Все прошло на высоком организационном уровне», – отметил председатель Мосгордумы. Церемония старта проходила на площади Победы в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. Участники марафона планируют делать остановки в памятных местах, связанных с подвигами и судьбами народных ополченцев.

По словам депутата Мосгордумы, члена рабочей группы столичного парламента по реализации проекта «Города-герои – города Героев», руководителя Московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максима Джетыгенова, накануне в Минске в культурно-деловом центре «Дом Москвы» был показан фильм режиссера Игоря Угольникова «По зову сердца» о подвиге бойцов Московского народного ополчения 1941 года. Также участники марафона высаживали деревья на аллее городов-героев у Дома Москвы. «Экипаж западного маршрута стартовал из города-героя Минска, сказал Джетыгенов. - Команда северного маршрута двигается в город-герой Мурманск. Экипаж южного маршрута выдвинулся из Москвы в направлении наших городов-героев на южном направлении».

Напомним, как сообщала «Независимая газета», патриотический проект «Города-герои – города Героев» стартовал 22 июня в Москве у памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения на Кутузовском проспекте. Проект приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны и формирования народного ополчения.