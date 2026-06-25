Из Минска стартовали экипажи западного маршрута проекта «Города-герои – города Героев»
17:33 25.06.2026
В Минске стартовали экипажи западного маршрута марафона патриотического проекта «Города-герои – города Героев» стартовали из Минска. По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова дали старт марафону по территории Белоруссии. «Все автомобили находятся в исправном состоянии, все члены экипажей чувствуют себя прекрасно. Все прошло на высоком организационном уровне», – отметил председатель Мосгордумы. Церемония старта проходила на площади Победы в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. Участники марафона планируют делать остановки в памятных местах, связанных с подвигами и судьбами народных ополченцев.
По словам депутата Мосгордумы, члена рабочей группы столичного парламента по реализации проекта «Города-герои – города Героев», руководителя Московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максима Джетыгенова, накануне в Минске в культурно-деловом центре «Дом Москвы» был показан фильм режиссера Игоря Угольникова «По зову сердца» о подвиге бойцов Московского народного ополчения 1941 года. Также участники марафона высаживали деревья на аллее городов-героев у Дома Москвы. «Экипаж западного маршрута стартовал из города-героя Минска, сказал Джетыгенов. - Команда северного маршрута двигается в город-герой Мурманск. Экипаж южного маршрута выдвинулся из Москвы в направлении наших городов-героев на южном направлении».
Напомним, как сообщала «Независимая газета», патриотический проект «Города-герои – города Героев» стартовал 22 июня в Москве у памятника 21-й дивизии Московского народного ополчения на Кутузовском проспекте. Проект приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны и формирования народного ополчения.
НОВОСТИ
- 17:12 25.06.2026
- Дагестан и Чечня получат 2,5 млрд руб. на восстановление от наводнений — Мишустин
- 17:00 25.06.2026
- Рубио считает, что окончательных договоренностей в Анкоридже не было
- 16:32 25.06.2026
- Лидер польской оппозиции Качиньский вернет на Украину орден Ярослава Мудрого
- 16:12 25.06.2026
- Мерц считает, что пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
- 16:00 25.06.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО почти 1,6 тыс. военных — МО РФ
- 15:32 25.06.2026
- Белоруссия ощущает откровенную попытку втянуть ее в войну — министр обороны
- 15:12 25.06.2026
- Макрон утверждает, что Франция задержала шедший из РФ танкер
- 15:00 25.06.2026
- Иран не будет обсуждать с США вопрос своих союзников — высокопоставленный источник
- 14:32 25.06.2026
- РФ юридически отреагирует в случае продажи нефти с захваченного Британией танкера — Песков
- 14:12 25.06.2026
- Минюст предлагает сделать обязательным прекращение уголовных дел при примирении сторон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать