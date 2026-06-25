Лукашенко заявил, что Киеву надо договариваться, а не «пылить»

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине надо договариваться, а не «пылить».

«Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо „пылить“, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее», — сказал белорусский лидер на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска, в основном? Мы, что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы так же не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтоб ты понимал, миролюбивая», — добавил Лукашенко.