Госдолг Франции достиг рекордного показателя – 117,5% ВВП
19:16 25.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный долг Франции превысил 3,5 трлн евро, что является рекордным показателем. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики Insee.
Так, государственный долг республики достиг 3,536 триллиона евро, что составляет 117,5% ВВП.
За один квартал госдолг увеличился на 75,6 млрд евро. Как отмечает газета Le Monde, более 50 лет правительство, местные власти и система соцобеспечения ежегодно тратили больше, чем получали в виде доходов, особенно налогов. Чтобы покрыть разницу, государству приходилось брать все больше займов, что привело к такому высокому показателю.
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