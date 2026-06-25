Полеты самолетов российских авиакомпаний в Иран могут производится круглосуточно - Росавиация

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация сняла рекомендации, ограничивающие использование воздушного пространства Ирана. Вылеты российских авиакомпаний в страну снова могут осуществляться круглосуточно, сообщает агентство.

«Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использованиe воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», — говорится в сообщении.