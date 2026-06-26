На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире.

На текущем мировом первенстве забито 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2022 года в Катаре (172).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Действующем чемпионом является сборная Аргентины.