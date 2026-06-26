0
0
61
НОВОСТИ

Размороженные активы Ирана пойдут на закупку пшеницы, сои и кукурузы у США — Трамп

10:05 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что часть разблокированных активов Ирана пойдет на закупку пшеницы, сои и кукурузы у фермеров США.

«По всему миру мы открываем рынки для фермеров [США], и новый рынок скоро откроется, он называется замечательная страна Иран. <…> Мы собираемся взять часть их средств и мы потратим их, мы будем покупать пшеницу, соевые бобы и кукурузу. Этот процесс начнется очень скоро», — сказал он, выступая на мероприятии в Белом доме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 26.06.2026
В Латвии в ближайшее время разместят дополнительные системы ПВО — глава Минобороны
0
26
10:00 26.06.2026
На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам
0
98
09:32 26.06.2026
Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех армянских предприятий
0
147
09:20 26.06.2026
США полностью прекратят принимать просителей политического убежища — Белый дом
0
166
09:05 26.06.2026
В Дагестане задержали администратора крупнейшей международной террористической сети
0
198
09:00 26.06.2026
За ночь над регионами РФ, Черным и Азовским морями сбиты 660 украинских БПЛА
0
200
21:39 25.06.2026
Генсек НАТО перечислил страны, представляющие «потенциальную угрозу» для стран альянса
0
910
20:30 25.06.2026
В условиях ограничений электроснабжения банковская система Севастополя работает стабильно - губернатор
0
729
19:30 25.06.2026
Полеты самолетов российских авиакомпаний в Иран могут производится круглосуточно - Росавиация
0
766
19:16 25.06.2026
Госдолг Франции достиг рекордного показателя – 117,5% ВВП
0
891

Возврат к списку