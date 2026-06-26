Размороженные активы Ирана пойдут на закупку пшеницы, сои и кукурузы у США — Трамп

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что часть разблокированных активов Ирана пойдет на закупку пшеницы, сои и кукурузы у фермеров США.

«По всему миру мы открываем рынки для фермеров [США], и новый рынок скоро откроется, он называется замечательная страна Иран. <…> Мы собираемся взять часть их средств и мы потратим их, мы будем покупать пшеницу, соевые бобы и кукурузу. Этот процесс начнется очень скоро», — сказал он, выступая на мероприятии в Белом доме.