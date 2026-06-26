В Латвии в ближайшее время разместят дополнительные системы ПВО — глава Минобороны
10:20 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Латвии в ближайшее время разместят в стране дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны балтийской республики Райвис Мелнис.
«В ближайшее время мы разместим дополнительные системы [ПВО]. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих», — приводит слова главы ведомства портал Delfi. Он отметил, что следующим этапом станет «более системная работа» по созданию Балтийской линии обороны.
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