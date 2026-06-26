Собянин: Четыре новых производственных технопарка откроются в Москве

10:40

Возможность работать недалеко от дома – одно из важнейших достоинств современного города. Поэтому создание качественных рабочих мест за пределами центра – одна из ключевых задач градостроительной политики Правительства Москвы.

Московская Программа стимулирования создания мест приложения труда стала эффективным инструментом для создания качественных рабочих мест рядом с местом жительства горожан, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам в рамках программы инвесторам предоставляют серьезные льготы на изменение вида разрешенного пользования земли, если они строят не только жилье, но и предприятия, офисы, торговые центры, социальные и спортивные объекты и другие места приложения труда.

С020 г. в рамках этой программы были заключены соглашения о строительстве более 300 объектов совокупной площадью 9,7 миллиона квадратных метров к 2032 г.

Объем инвестиций превысит 3,5 триллиона рублей, а число новых рабочих мест составит порядка 450 тысяч.

Как уже говорил, в рамках программы можно строить самые разные объекты. Но, конечно же, для города особенно важны высокотехнологичные производственные предприятия и технопарки. В отличие от офисов и торговых центров – это «штучный товар». Но именно они дают наиболее качественные рабочие места.

"На сегодня в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда запланировано строительство 10 технопарков общей площадью более 390 тысяч квадратных метров, где будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест.

Из них 6 технопарков уже введены в эксплуатацию. Создано около 5 тысяч рабочих мест", - отметил градоначальник. Собянин напомнил, что в мае 2026 года завершилось создание технопарка, вошедшего в комплекс предприятий строительной отрасли в Зеленограде — ГК «ФСК», где планируются производить санитарные кабины.

Будут созданы и еще четыре высокотехнологичных производственных технопарка - в Крюково, Краснопахорском, Молжаниновском и Можайском районах. Три объекта находятся в активной фазе строительных работ, подчеркнул мэр.

По его словам, таким образом в Москве создают полноценные производственные кластеры. Инвесторы приходят на готовую инфраструктуру, быстрее запускают проекты и экономят на издержках. Горожане же получают новые рабочие места, которые позволяют трудится рядом с домом, не тратя на дорогу множество утомительных часов, подчеркнул Собянин.