Собянин: Четыре новых производственных технопарка откроются в Москве
10:40 26.06.2026
Возможность работать недалеко от дома – одно из важнейших достоинств современного города. Поэтому создание качественных рабочих мест за пределами центра – одна из ключевых задач градостроительной политики Правительства Москвы.
Московская Программа стимулирования создания мест приложения труда стала эффективным инструментом для создания качественных рабочих мест рядом с местом жительства горожан, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам в рамках программы инвесторам предоставляют серьезные льготы на изменение вида разрешенного пользования земли, если они строят не только жилье, но и предприятия, офисы, торговые центры, социальные и спортивные объекты и другие места приложения труда.
С020 г. в рамках этой программы были заключены соглашения о строительстве более 300 объектов совокупной площадью 9,7 миллиона квадратных метров к 2032 г.
Объем инвестиций превысит 3,5 триллиона рублей, а число новых рабочих мест составит порядка 450 тысяч.
Как уже говорил, в рамках программы можно строить самые разные объекты. Но, конечно же, для города особенно важны высокотехнологичные производственные предприятия и технопарки. В отличие от офисов и торговых центров – это «штучный товар». Но именно они дают наиболее качественные рабочие места.
"На сегодня в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда запланировано строительство 10 технопарков общей площадью более 390 тысяч квадратных метров, где будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест.
Из них 6 технопарков уже введены в эксплуатацию. Создано около 5 тысяч рабочих мест", - отметил градоначальник. Собянин напомнил, что в мае 2026 года завершилось создание технопарка, вошедшего в комплекс предприятий строительной отрасли в Зеленограде — ГК «ФСК», где планируются производить санитарные кабины.
Будут созданы и еще четыре высокотехнологичных производственных технопарка - в Крюково, Краснопахорском, Молжаниновском и Можайском районах. Три объекта находятся в активной фазе строительных работ, подчеркнул мэр.
По его словам, таким образом в Москве создают полноценные производственные кластеры. Инвесторы приходят на готовую инфраструктуру, быстрее запускают проекты и экономят на издержках. Горожане же получают новые рабочие места, которые позволяют трудится рядом с домом, не тратя на дорогу множество утомительных часов, подчеркнул Собянин.
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