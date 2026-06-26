День молодежи: онлайн-игры, фестиваль и 10 миллионов бонусов Спасибо

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27 июня в России отмечается День молодёжи. К этому празднику экосистема Сбера и его партнёров запустила большой проект, который поможет молодым россиянам реализовать свои мечты.

Первым шагом к воплощению желаний станет онлайн-проект «Сохранёнки» — на лендинге можно узнать, как превратить в реальность все то, что уже давно хранится в «избранном» в соцсетях и корзинах маркетплейсов. В мини-играх здесь можно получить подарки, которые помогут накопить на давнюю мечту, спланировать летнее приключение с друзьями, освоить новые навыки или получить карьерный буст. На лендинге доступны три игры, которые знакомят с накопительными продуктами Сбера. Каждый участник может выбрать подарки от экосистемы Сбера и его партнёров: подписку СберПрайм, скидки на бронирование отелей, промокоды для покупок в сервисах Самокат и Купер, на маркетплейсе Мегамаркет, скидки на образовательные курсы и подарки от Нетологии, профориентацию и вводный курс в подарок на ИТ-колледж от Фоксфорд, карьерные вебинары от экспертов Сбера и персональные консультации по финансовому планированию от ИИ-помощника ГигаЧат.

А при открытии накопительного счёта или вклада можно принять участие в розыгрыше призового фонда в 10 000 000 бонусов Спасибо. Все возможности упакованы в простой и увлекательный формат.

Продолжится праздник в офлайн-формате. Сбер — генеральный партнёр всероссийского Дня молодёжи, который организует Росмолодёжь в разных городах нашей страны. Центральной площадкой станет Смоленск — молодёжная столица России-2026. С 26 по 28 июня здесь развернётся фестиваль и откроется «Мечтавселенная Сбера» — пространство, где можно узнать о лучших возможностях для молодёжи. Гостей ждёт интерактивный квест, объединяющий финансовые продукты, карьерные треки, коммьюнити «СберСтудент» и образовательные проекты в области технологий, ИИ и программирования от «Школы 21», Нетологии, Фоксфорда и Алгоритмики. За прохождение всех активностей участники получат заветный талисман — памятный подарок, который напомнит: со Сбером сбываются даже самые большие мечты.

Чем заняться в «Мечтавселенной»:

Навигатор талантов. Здесь молодым людям помогут определить, какое профессиональное направление им ближе — программирование, бизнес, маркетинг, искусственный интеллект или дизайн. А специальные предложения от «Школы 21», Нетологии, Фоксфорда и Алгоритмики помогут получить новые цифровые навыки.

Взгляд в будущее. Участники фестиваля смогут пофантазировать и представить, кем они могли бы быть в 2100 году. Может, водителем марсохода или путешественником по литературным мирам? Помогут в этом функции редактирования и создания изображений в ГигаЧате.

Финансовые возможности. Здесь молодые люди узнают об инструментах для реализации самых смелых планов — накопительном счёте с повышенным процентом и Молодёжной СберКарте.

Твоя рабочая сторона. Присоединиться к команде Сбера, реализовать новое и вдохновлять тех, кто рядом, — тоже мечта. Стажировки и программы для студентов помогут сделать первый шаг.

Участники фестиваля также смогут зарегистрироваться на Международный конкурс по ИИ для детей и молодёжи AI Challenge. Он поможет школьникам и студентам до 25 лет погрузиться в мир ИИ и прокачать навыки на реальных задачах технологического бизнеса. Регистрация открыта до 15 сентября.

Пространства Сбера откроются в других городах-участниках фестиваля. Организатором Дня молодёжи-2026 выступает Федеральное агентство по делам молодёжи.