Компании ФРГ намерены сократить еще больше рабочих мест — институт

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ерманские компании планируют сократить еще больше рабочих мест, ситуация с занятостью в промышленном секторе остается напряженной. Об этом говорится в сообщении Института экономических исследований в Мюнхене (Ifo).

Рассчитываемый Ifo так называемый барометр занятости в июне снизился до 92,3 пункта с 93,9 пункта в мае. «Рынок труда остается слабым», — констатировал руководитель отдела опросов в Ifo Клаус Вольрабе. «От устойчивого оживления [рынка труда] Германия сейчас по-прежнему очень далека», — отметил он.

Напряженная ситуация с занятостью складывается как в промышленном секторе, так и в оптово-розничной торговле, в сфере услуг, в частности, в области туризма.

В последние годы ФРГ переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа и конфликта вокруг Ирана.