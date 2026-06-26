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В России сейчас достаточно объемов запаса топлива — Новак

11:32 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России сейчас сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», — сказал Новак, отвечая на вопрос достаточно ли запасов и стоит ли ждать увеличения предложения.

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