0
0
189
НОВОСТИ

ЕК намерена предоставлять кандидатам на вступление в ЕС экономические льготы — Politico

12:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность предоставления странам — кандидатам на вступление в Евросоюз экономических льгот в рамках программы «постепенной интеграции». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Речь идет об участии в некоторых программах финансирования ЕС, преференциальных торговых соглашениях и частичном доступе к единому рынку. При этом набор льгот будет, по словам одного из чиновников, определяться в зависимости от прогресса каждой страны на пути к вступлению в сообщество.

Таким образом Брюссель стремится, как говорится в публикации, удержать страны на правильном пути, предоставляя им стимулы для проведения политически сложных реформ. Подобные изменения в подходе стран — членов ЕС к условиям приема новых членов происходят на фоне общего согласия их правительств в том, что расширение должно происходить быстрее, особенно в свете конфликта на Украине.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:12 26.06.2026
Более трети выпускников вузов не работают по профессиям, требующим высшее образование
0
63
13:00 26.06.2026
В РФ с начала года выявлено на 13% больше налоговых преступлений, чем за прошлый год — МВД
0
76
12:58 26.06.2026
Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее
0
84
12:40 26.06.2026
Собянин: Москва продолжит внедрять медицинские ИИ-сервисы в работу поликлиник
0
127
12:32 26.06.2026
Бедность в Грузии полностью будет искоренена через три года — премьер-министр
0
148
12:25 26.06.2026
Сбер запускает бизнес-спринт ко Дню молодежи
0
135
12:20 26.06.2026
Объявив РФ врагом, ЕС сделал СВО своей могильной плитой — Кобяков
0
176
12:05 26.06.2026
Власти перестраивают логистику рынка топлива, балансировка потребует время — Новак
0
190
11:32 26.06.2026
В России сейчас достаточно объемов запаса топлива — Новак
0
254
11:20 26.06.2026
Компании ФРГ намерены сократить еще больше рабочих мест — институт
0
244

Возврат к списку