ЕК намерена предоставлять кандидатам на вступление в ЕС экономические льготы — Politico
12:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность предоставления странам — кандидатам на вступление в Евросоюз экономических льгот в рамках программы «постепенной интеграции». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Речь идет об участии в некоторых программах финансирования ЕС, преференциальных торговых соглашениях и частичном доступе к единому рынку. При этом набор льгот будет, по словам одного из чиновников, определяться в зависимости от прогресса каждой страны на пути к вступлению в сообщество.
Таким образом Брюссель стремится, как говорится в публикации, удержать страны на правильном пути, предоставляя им стимулы для проведения политически сложных реформ. Подобные изменения в подходе стран — членов ЕС к условиям приема новых членов происходят на фоне общего согласия их правительств в том, что расширение должно происходить быстрее, особенно в свете конфликта на Украине.
Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.
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