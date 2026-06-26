Власти перестраивают логистику рынка топлива, балансировка потребует время — Новак
12:05 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти России сейчас перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей, балансировка рынка потребует определенного времени. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — сказал Новак, отвечая на вопрос, как скоро этот процесс будет завершен и стоит ли ждать увеличения предложения.
НОВОСТИ
- 13:12 26.06.2026
- Более трети выпускников вузов не работают по профессиям, требующим высшее образование
- 13:00 26.06.2026
- В РФ с начала года выявлено на 13% больше налоговых преступлений, чем за прошлый год — МВД
- 12:58 26.06.2026
- Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее
- 12:40 26.06.2026
- Собянин: Москва продолжит внедрять медицинские ИИ-сервисы в работу поликлиник
- 12:32 26.06.2026
- Бедность в Грузии полностью будет искоренена через три года — премьер-министр
- 12:25 26.06.2026
- Сбер запускает бизнес-спринт ко Дню молодежи
- 12:20 26.06.2026
- Объявив РФ врагом, ЕС сделал СВО своей могильной плитой — Кобяков
- 12:00 26.06.2026
- ЕК намерена предоставлять кандидатам на вступление в ЕС экономические льготы — Politico
- 11:32 26.06.2026
- В России сейчас достаточно объемов запаса топлива — Новак
- 11:20 26.06.2026
- Компании ФРГ намерены сократить еще больше рабочих мест — институт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать