Власти перестраивают логистику рынка топлива, балансировка потребует время — Новак

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России сейчас перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей, балансировка рынка потребует определенного времени. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — сказал Новак, отвечая на вопрос, как скоро этот процесс будет завершен и стоит ли ждать увеличения предложения.