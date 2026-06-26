12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз, объявив Россию врагом, собственноручно сделал СВО своей могильной плитой. Об этом на итоговом брифинге заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

«Объявив Россию врагом, ЕС сам сделал СВО своей могильной плитой, но еще не точкой. Хаос будет нарастать, а нарушение всевозможных правовых норм стало буквально ежедневной практикой ЕС», — отметил Кобяков.