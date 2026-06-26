Бедность в Грузии полностью будет искоренена через три года — премьер-министр
12:32 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане Грузии полностью смогут преодолеть бедность к 2029 году. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, выступая перед парламентом с отчетом о выполнении правительственной программы за прошедший год.
«Тем темпом, который у нас взят, искоренение бедности в Грузии полностью будет возможным к 2029 году. К 2029 году в Грузии станет возможно полностью искоренить бедность, согласно тем темпам, которые набрала наша страна, особенно за последние пять лет», — сказал Кобахидзе.
Как отметил глава грузинского правительства, в 2024 году показатель бедности в стране был 9,4%, и за один год он сократился на 2,3 процентных пунктов, до 7,1%. «Если взять пятилетний показатель, то с 2020 года бедность сократилась в три раза — с 21,3% до 7,1%», — сказал Кобахидзе.
Таким образом, как отметил председатель правительства, за пять лет в Грузии 560 тыс. человек преодолели бедность, за последние два года — 185 тыс., а в прошлом году — 90 тыс. человек. По словам Кобахидзе, это один из главных индикаторов того, что экономическая политика властей Грузии работает, однако проблемы все еще сохраняются.
НОВОСТИ
- 13:12 26.06.2026
- Более трети выпускников вузов не работают по профессиям, требующим высшее образование
- 13:00 26.06.2026
- В РФ с начала года выявлено на 13% больше налоговых преступлений, чем за прошлый год — МВД
- 12:58 26.06.2026
- Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее
- 12:40 26.06.2026
- Собянин: Москва продолжит внедрять медицинские ИИ-сервисы в работу поликлиник
- 12:25 26.06.2026
- Сбер запускает бизнес-спринт ко Дню молодежи
- 12:20 26.06.2026
- Объявив РФ врагом, ЕС сделал СВО своей могильной плитой — Кобяков
- 12:05 26.06.2026
- Власти перестраивают логистику рынка топлива, балансировка потребует время — Новак
- 12:00 26.06.2026
- ЕК намерена предоставлять кандидатам на вступление в ЕС экономические льготы — Politico
- 11:32 26.06.2026
- В России сейчас достаточно объемов запаса топлива — Новак
- 11:20 26.06.2026
- Компании ФРГ намерены сократить еще больше рабочих мест — институт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать