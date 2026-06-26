Бедность в Грузии полностью будет искоренена через три года — премьер-министр

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Грузии полностью смогут преодолеть бедность к 2029 году. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, выступая перед парламентом с отчетом о выполнении правительственной программы за прошедший год.

«Тем темпом, который у нас взят, искоренение бедности в Грузии полностью будет возможным к 2029 году. К 2029 году в Грузии станет возможно полностью искоренить бедность, согласно тем темпам, которые набрала наша страна, особенно за последние пять лет», — сказал Кобахидзе.

Как отметил глава грузинского правительства, в 2024 году показатель бедности в стране был 9,4%, и за один год он сократился на 2,3 процентных пунктов, до 7,1%. «Если взять пятилетний показатель, то с 2020 года бедность сократилась в три раза — с 21,3% до 7,1%», — сказал Кобахидзе.

Таким образом, как отметил председатель правительства, за пять лет в Грузии 560 тыс. человек преодолели бедность, за последние два года — 185 тыс., а в прошлом году — 90 тыс. человек. По словам Кобахидзе, это один из главных индикаторов того, что экономическая политика властей Грузии работает, однако проблемы все еще сохраняются.