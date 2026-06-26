Сбер запускает бизнес-спринт ко Дню молодежи
12:25 26.06.2026
Бизнес-спринт для начинающих и опытных предпринимателей стартует в рамках федерального турнира ИЗЗЗИ Бизнес Рост от Сбера. В интерактивной игре, которая приурочена ко Дню молодёжи, можно проверить свои навыки управления и побороться за ценные призы. Первый этап уже стартовал и продлится до 6 июля.
Игра ИЗЗЗИ Бизнес Рост — это бизнес-тренажер с интеграцией ИИ на основе реальных кейсов. Участникам предстоит принимать управленческие решения и выбирать стратегии роста прибыли без риска для реального бизнеса.
Основные этапы игры: выбор стратегии и формирование команды; работа с бюджетом, маркетингом, продуктом и логистикой; соревнование с другими участниками и ИИ. Это не формат «выбери правильный ответ»: можно создавать собственные решения или пользоваться подсказками. Каждое действие влияет на результаты: выручку, чистую прибыль и рост бизнеса. ИИ по мере игры подскажет, как усилить результат и какие инструменты стоит применить.
После каждого этапа участники получают оценку и краткий разбор; в финале — итоговое резюме по бизнес-стратегии с конкретными рекомендациями: на чем сосредоточиться, какие инструменты внедрить и как развивать бизнес-мышление.
Участвовать в основном турнире, который продлится с 7 июля по 15 сентября могут предприниматели — ИП или ООО, общий призовой фонд федерального турнира – 1 000 000 рублей. Также любой желающий сможет протестировать свой потенциал в тестовой игре или присоединиться к первому этапу, стартовавшему ко Дню молодежи.
«Тренажер создан как для опытных предпринимателей, так и для новичков. У каждого будет возможность прокачать бизнес-скиллы, столкнуться с реальными предпринимательскими условиями, конкурировать с ИИ‑соперником и позволить себе ошибки без финансовых потерь — при этом получать немедленную обратную связь по результатам каждого шага», – сказал Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.
6 июля определят 10 победителей, которые получат призы: главный приз — iPhone 17 Pro; 2 место — AirPods Max; 3 место — Air Pods, 7 участников получат лимитированный мерч Сбера.
Бизнес-игра проходит в приложении ИЗЗЗИ Бизнес Рост: VK App. Узнать подробности и присоединиться к бизнес-спринту можно на сайте.
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